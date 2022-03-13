الرد الايراني علی جرائم الصهاينة؛ جاء من حيث لايحتسبون

العالم - ايران

حرس الثورة الاسلامية أعلن في بيان استهداف المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني بصواريخه القوية والدقيقة، محذراً الصهاينة من ان تكرار اي اعمال شريرة سيواجه بردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة.

الحرس شدد على انَّ امن واستقرار البلاد خط احمر، مؤكداً انه لن يسمح لأحد بتهديده أو التعرض اليه.

يأتي رد الحرس بعد حدثين الاول، استشهاد ضابطين من افراد حرس الثورة الاسلامية المدافعين عن المراقد المقدسة في سوريا وهما العقيد احسان كربلائي بور والعقيد مرتضى سعيد نجاد بقصف صهيوني في سوريا حيث توعد الحرس الكيان الصهيوني بأنه وبلا شك سيدفع ثمن هذه الجريمة.

والثاني اعلان وزارة الأمن الايرانية عن توجيه ضربة قاسية لما وصفته باكبر شبكة تجسس تابعة لكيان الاحتلال الاسرائيلي في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إلبلاد. حيث قال رئيس دائرة الأمن في المحافظة إنَّ الشبكةَ سعت من خلال توظيف البلطجية للقيام بعلميات تخريبية داخل الاراضي الايرانية، مضيفاً اَنَّه تم القضاء على هذه التهديدات وتوجيه الضربة اللازمة للشبكة.

وبشان الحدث الاول، وجهت ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى منظمة الامم المتحدة، رسالة الى الأمين العام لمنظمة الامم المتحدة ورئيس مجلس الامن الدولي، اكدت فيه المسؤولية الدولية لـ"إسرائيل" في اغتيال الشهيدين الإيرانيين في سوريا، لافتة إلى ان إيران تحتفظ لنفسها وفق ميثاق الامم المتحدة بحق الرد على مثل هذه الاعمال الاجرامية في اي وقت ترتأيه.

وعلى أثر ذلك كشفت وسائل إعلام اسرائيلية بأن جيش الاحتلال رفع مستوى تأهبه في الشمال تحسبا لأي رد إيراني على الجريمة الصهيونية في سوريا؛ لكن الرد جاء من حيث لا يحتسبون.