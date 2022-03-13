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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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متحدث الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده: موضوع العودة للمفاوضات بحاجة الى مقدمات وبعض الوفود تريد استشارة عواصمها
مصادر فلسطينية: الخطوط الجوية المغربية تُصدر إعلانات عن رحلات سياحية مباشرة من المغرب إلى الكيان الإسرائيلي
مصادر فلسطينية: مستوطنون يطلقون دعوات لاقتحام المسجد الأقصى يومي الأربعاء والخميس في ما يسمى بعيد المساخر
الخزعلي: نؤكد لحكومة آل سعود ان السلوك الطائفي الممنهج الذي تتبعه تجاه ابناء المذهب الشيعي سيكون بضررهم اكيدا وعلى كل المستويات
الخزعلي: آل سعود يقدمون اليوم على اعدام العشرات بطريقة همجية ووحشية لأسباب اغلبها طائفية مقيتة واخرى تتعلق بحرية التعبير عن الرأي
زعيم عصائب اهل الحق بالعراق الشيخ الخزعلي يدين الاعدامات الاخيرة في السعودية ويقول إن آل سعود يواصلون ارتكاب الجرائم ومخالفة معايير الاسلام
وزير الخارجية القطري يشدد على اهمية الجهود التي تبذلها ايران وباقي الاطراف للتوصل الى اتفاق في محادثات فيينا
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 13-03-2022
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الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار الاقتصادية
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