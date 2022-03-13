الجهاد الاسلامي: فلينتظر الاحتلال، الكثير من الردود

العالم - فلسطين

وقال المدلل:"الرد الايراني علی مقرات الموساد في أربيل، يأتي في سياق التأكيد علی ان ايران لايمكن ان تعطي الحرية للاحتلال الصهيوني لاستباحة أراضي العراق".

وأكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي ان الاحتلال الاسرائيلي يجب ان يتوقع الكثير من الردود الايرانية طالما ان الموساد يتواجد ويستبيح اراضٍ عربية.

هذا وأعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية، في بيان لها اليوم الأحد، أن الحرس استهدف أمس السبت المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني، بصواريخ قوية ونقطوية تابعة للحرس الثوري.

وأكد البيان أن هذه العملية جاءت في أعقاب الأعمال الشريرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني خلال الآونة الأخيرة.