بوليتيكو: البنتاغون خطط لإرسال قوات خاصة إلى أوكرانيا لتدريب جيشها

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وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن مسؤولين رفيعي المستوى في البنتاغون أبلغوا المشرعين الأمريكيين في ديسمبر 2021 بأنهم يخططون لإرسال "مئات" من عناصر القوات الخاصة الأمريكية إلى أوكرانيا لتدريب عسكرييها على "أساليب القتال غير التقليدية"، لكنها أشارت إلى أن الشكوك في جدوى مثل هذه الخطوة لدى مسؤولي البيت الأبيض أدت إلى إلغاء العملية.

وحسب الصحيفة فإن واشنطن تركت هذه الفكرة بسبب خشيتها من تصاعد الأزمة مع روسيا.

لكن البيت الأبيض نفى أن إدارة الرئيس جو بايدن كانت على علم بخطط لإرسال قوات إضافية إلى أوكرانيا.