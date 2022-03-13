الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢
٠٥:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بوليتيكو: البنتاغون خطط لإرسال قوات خاصة إلى أوكرانيا لتدريب جيشها

بوليتيكو: البنتاغون خطط لإرسال قوات خاصة إلى أوكرانيا لتدريب جيشها
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن السلطات الأمريكية كانت تبحث أواخر العام الماضي إرسال قوات خاصة إلى أوكرانيا لتدريب عسكرييها على "أساليب القتال غير التقليدية".

العالم ـ أوروبا

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن مسؤولين رفيعي المستوى في البنتاغون أبلغوا المشرعين الأمريكيين في ديسمبر 2021 بأنهم يخططون لإرسال "مئات" من عناصر القوات الخاصة الأمريكية إلى أوكرانيا لتدريب عسكرييها على "أساليب القتال غير التقليدية"، لكنها أشارت إلى أن الشكوك في جدوى مثل هذه الخطوة لدى مسؤولي البيت الأبيض أدت إلى إلغاء العملية.

وحسب الصحيفة فإن واشنطن تركت هذه الفكرة بسبب خشيتها من تصاعد الأزمة مع روسيا.

لكن البيت الأبيض نفى أن إدارة الرئيس جو بايدن كانت على علم بخطط لإرسال قوات إضافية إلى أوكرانيا.

روابط ذات صلة

أوكرانيا: موسكو وكييف تعملان على القضايا الرئيسية التي ستعقب المفاوضات

شاهد.. باحث سياسي: أمريكا لا تملك ادوات غير العقوبات للرد على ما يحدث في أوكرانيا

روسيا تقصف معسكرا غرب أوكرانيا يضم مدربين من الناتو

الدفاع الروسية: تدمير حوالي 3700 منشأة عسكرية أوكرانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو ماوصل اليه التآزر بين الإنسان والآلة

'إسرائيل' تتجاهل الشيخ خليفة وتخاطب محمد بن زايد بصفة 'رئيس الإمارات'

الجزائر..انطلاق أعمال اتحاد مجالس الدول الأعضاء بــ"منظمة التعاون الإسلامي"

معاناة اليمنيين تتعاظم.. إیلام واستهداف العدو هو الحل

الجهاد الاسلامي تدين تشغيل رحلات الطيران بين المغرب والاحتلال

بوليتيكو: البنتاغون خطط لإرسال قوات خاصة إلى أوكرانيا لتدريب جيشها