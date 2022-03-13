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الجهاد الاسلامي تدين تشغيل رحلات الطيران بين المغرب والاحتلال

الجهاد الاسلامي تدين تشغيل رحلات الطيران بين المغرب والاحتلال
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

أدان الناطق الاعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي اليوم الاحد، بدء تشغيل خط لرحلات الطيران بين المغرب وكيان الاحتلال الاسرائيلي.

العالم-فلسطين

واعتبر سلمي، هذه الخطوة، بأنها "تمثل امعاناً في الانحياز الرسمي لكيان الاحتلال، وتنكراً للثوابت العربية والاسلامية التي تجرم التطبيع وتحرم كل أشكال العلاقة مع اسرائيل الغاصب لفلسطين".

وأدان سلمي، في تصريح صحفي، بشدة التطبيع والتحالف مع الاحتلال، مؤكدًا أن سياسات الملوك والحكومات وهرولهم نحو العدو لا تمثل الشعوب العربية والاسلامية التي تجدد في كل مناسبة مواقفها الراسخة بمعاداة كيان الاحتلال ونصرة فلسطين والقدس وتقف إلى جانب المقاومة كنهج وحيد لتحرير فلسطين.

يُشار إلى أن دولة المغرب أعلنت في عام 2020 عودة العلاقات والتطبيع مع الكيان الصيوني.

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الجهاد الاسلامي تدين تشغيل رحلات الطيران بين المغرب والاحتلال

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