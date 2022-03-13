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العراق.. اجتماع طارئ لبحث استهداف مواقع للموساد في اربيل

العراق.. اجتماع طارئ لبحث استهداف مواقع للموساد في اربيل
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

ترأس رئيس الوزراء، العراقي مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الاحد، اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للامن الوطني لبحث استهداف مواقع للموساد الاسرائيلي في اربيل.

العالم - العراق

وذكر مكتبه في بيان حسب "الفرات نيوز"، ان :"المجلس الوزاري للأمن الوطني يعقد اجتماعاً طارئا ، برئاسة الكاظمي للبحث في الهجوم الذي استهدف مدينة أربيل فجر اليوم".

و أصدرت "العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية" ظهر اليوم الأحد بيانا، قالت فيه: بعد الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني والإعلان السابق عن أن جرائم وشرور هذا النظام المشؤوم لن تمر دون رد، تم مساء امس استهداف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" بصواريخ قوية ونقطوية تابعة للحرس الثوري .

مرة أخرى نحذر الكيان الصهيوني الاجرامي من أن تكرار أي اعمال شريرة سيواجه بردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة.

كما نؤكد للشعب الإيراني العظيم أن أمن وسلام الوطن الإسلامي هو الخط الأحمر للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية ولن يسمحوا لأحد بتهديده أو الهجوم عليه.

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