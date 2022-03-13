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العراق يستدعي السفير الإيراني ويسلمه مذكرة احتجاج

العراق يستدعي السفير الإيراني ويسلمه مذكرة احتجاج
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية العراقية ، اليوم الأحد، استدعاء السفير الايراني لدى العراق إيرج مسجدي، وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية الهجوم الصاروخي الذي استهدف مركزا للتآمر الصهيوني في أربيل.

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، أن "وزارة الخارجية العراقية استدعت سفير إيران وسلمته مذكرة احتجاج، وعبرت عن موقف العراق الواضح بهذا الأمر"، حسب تعبيره.

وتابع، "سنعتمد كافة الإجراءات والسبل الممكنة التي تكفل حق العراق،(...) وسيكون موقفنا منسجماً مع حجم التهديد على أراضينا".

و أصدرت "العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية" ظهر اليوم الأحد بيانا، قالت فيه: بعد الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني والإعلان السابق عن أن جرائم وشرور هذا النظام المشؤوم لن تمر دون رد، تم مساء امس استهداف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" بصواريخ قوية ونقطوية تابعة للحرس الثوري .

مرة أخرى نحذر الكيان الصهيوني الاجرامي من أن تكرار أي اعمال شريرة سيواجه بردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة.

كما نؤكد للشعب الإيراني العظيم أن أمن وسلام الوطن الإسلامي هو الخط الأحمر للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية ولن يسمحوا لأحد بتهديده أو الهجوم عليه.

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