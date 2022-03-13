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تجمع علماء جبل عامل يدعو العالم الى حماية مواطني بلاد الحجاز

تجمع علماء جبل عامل يدعو العالم الى حماية مواطني بلاد الحجاز
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

استنكر تجمع علماء جبل عامل بلبنان، في بيان، ما قامت به السلطات السعودية، من إعدام مواطنين ابرياء محكومين ظلما، مستغربا سكوت العالم عن هذه الجريمة النكراء التي تشكل انتهاكا صارخا لجميع حقوق الإنسان.

العالم-لبنان

وطالب التجمع كل العالم بالقيام بواجبه الإنساني لحماية المواطنين في بلاد الحجاز.

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