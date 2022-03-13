الدوري الإيراني الدربي الـ98 بين استقلال المتصدر وغريمه برسبوليس

خاص بالعالم

برنامج "الفار" لا يعيقُ عدالة التحكيم الكروي، بل يَبقى متوازيا مع ضرورة إبقاء اللعبة في حيزِها الوصفي، فهي في البداية والنهاية مجردُ لعبة جماعية تجمع بين الفن والترفيه.

متعةُ كرة القدم تَكمُنُ دوماً في إثارتها وشغف الجماهير له، ولا يوجدُ شيئا أكثر إثارةً لشغف الجماهير المختلفة أكثرُ من مباريات الديربي ضدَ الجيران المحليين لفرضِ السيطرةِ على المدينة أو المنطقة، ولا يوجدُ أجمل من شعورِ أنَ يفوزَ فريقك المفضل على غريمه التقليدي.

العاصمة الإيرانية طهران ستشهد يوم الخميس القادم الدربي الثامن والتسعين بين الغريمين التقليدين '"استقلال" و"برسبوليس" على ملعب آزادي وكلُ فريقٍ يبحثُ عن الفوز لأسبابٍ عدة.

ضيف الحلقة.. اللاعب الدولي السابق الكابتن محمود كلهر والذي لعب في صفوف الفريقين يجيب على اسئلة البرنامج..

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