واشنطن تحذر بكين من عواقب أي محاولات لدعم الاقتصاد الروسي

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وقال ساليفان لقناة CNN اليوم الأحد: "نتابع عن كثب الحجم الحقيقي للدعم المادي والاقتصادي الذي تقدمه الصين لروسيا. لقد أبلغنا بكين بأننا لن نسمح ولن نقبل بأن تحاول أي دولة كانت تعويض خسائر روسيا الاقتصادية".

وأضاف أن مثل هذه المحاولات ستكون لها "عواقب" بالنسبة للصين، دون أن يكشف عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات على بكين.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوفد مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان لإجراء محادثات مع مستشار السياسة الخارجية الصيني البارز يانغ جيتشي في روما، في ظل تصاعد المخاوف من أن الصين تضخم المعلومات المضللة الروسية عن الحرب في أوكرانيا، وربما تساعد موسكو على تفادي العقوبات الاقتصادية.