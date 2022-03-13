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واشنطن تحذر بكين من عواقب أي محاولات لدعم الاقتصاد الروسي

واشنطن تحذر بكين من عواقب أي محاولات لدعم الاقتصاد الروسي
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

حذر مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان الصين من أي "محاولات لدعم الاقتصاد الروسي والتقليل من تداعيات العقوبات الغربية ضد روسيا".

العالم ـ أوروبا

وقال ساليفان لقناة CNN اليوم الأحد: "نتابع عن كثب الحجم الحقيقي للدعم المادي والاقتصادي الذي تقدمه الصين لروسيا. لقد أبلغنا بكين بأننا لن نسمح ولن نقبل بأن تحاول أي دولة كانت تعويض خسائر روسيا الاقتصادية".

وأضاف أن مثل هذه المحاولات ستكون لها "عواقب" بالنسبة للصين، دون أن يكشف عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات على بكين.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوفد مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان لإجراء محادثات مع مستشار السياسة الخارجية الصيني البارز يانغ جيتشي في روما، في ظل تصاعد المخاوف من أن الصين تضخم المعلومات المضللة الروسية عن الحرب في أوكرانيا، وربما تساعد موسكو على تفادي العقوبات الاقتصادية.

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واشنطن تحذر بكين من عواقب أي محاولات لدعم الاقتصاد الروسي