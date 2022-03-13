أوباما يعلن إصابته بفيروس كورونا

العالم -الأميرکيتان

ونقلت "رويترز" عن أوباما قوله، إن الاختبارات أثبتت إصابته بـ"كوفيد -19" وإن حالته الصحية على ما يرام فيما عدا حلقه.

وغرد أوباما على تويتر قائلا: "كنت أعاني من التهاب في الحلق لبضعة أيام، لكن أشعر أنني بخير فيما عدا ذلك"، وتابع قائلا: "ميشيل وأنا ممتنون لتلقينا التطعيم والجرعة التعزيزسة، وقد جاءت نتيجة مسحتها سلبية".

وفي وقت سابق، نعى الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، الممثل، سيدني بواتييه، الذي توفي يوم 7 يناير/ كانون الثاني، عن 94 ‏عاما.‏

ونشر أوباما عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي صورة تجمعه وزوجته، ميشيل أوباما، بسيدني بواتييه، وأرفقها بتعليق قال فيه: "من خلال أدواره الرائدة وموهبته الفريدة، جسّد سيدني بواتييه الكرامة والفضيلة، وكشف عن قوة الأفلام التي تقربنا من بعضنا البعض، كما أنه فتح الأبواب لجيل من الممثلين، نحن نرسل أنا وميشيل حبنا لعائلته وفيلق من المعجبين به".