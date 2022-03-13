الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢
٠٩:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

أوباما يعلن إصابته بفيروس كورونا

أوباما يعلن إصابته بفيروس كورونا
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، اليوم الأحد، إصابته بفيروس كورونا، بعد أن جاءت نتيجة اختباراته إيجابية.

العالم -الأميرکيتان

ونقلت "رويترز" عن أوباما قوله، إن الاختبارات أثبتت إصابته بـ"كوفيد -19" وإن حالته الصحية على ما يرام فيما عدا حلقه.

وغرد أوباما على تويتر قائلا: "كنت أعاني من التهاب في الحلق لبضعة أيام، لكن أشعر أنني بخير فيما عدا ذلك"، وتابع قائلا: "ميشيل وأنا ممتنون لتلقينا التطعيم والجرعة التعزيزسة، وقد جاءت نتيجة مسحتها سلبية".

وفي وقت سابق، نعى الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، الممثل، سيدني بواتييه، الذي توفي يوم 7 يناير/ كانون الثاني، عن 94 ‏عاما.‏

ونشر أوباما عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي صورة تجمعه وزوجته، ميشيل أوباما، بسيدني بواتييه، وأرفقها بتعليق قال فيه: "من خلال أدواره الرائدة وموهبته الفريدة، جسّد سيدني بواتييه الكرامة والفضيلة، وكشف عن قوة الأفلام التي تقربنا من بعضنا البعض، كما أنه فتح الأبواب لجيل من الممثلين، نحن نرسل أنا وميشيل حبنا لعائلته وفيلق من المعجبين به".

روابط ذات صلة

تسجيل نحو 3400 إصابة بكورونا في الصين

السعودية تصدر تعليمات جديدة بشأن العمرة

روسيا تستأنف رحلات الطيران مع 8 دول

دراسة خطيرة تكشف تأثير كورونا على المخ والذاكرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكرملين: المحادثات الروسية الأوكرانية تستأنف غدا

أوباما يعلن إصابته بفيروس كورونا

خلال زيارة البرهان إلى أبوظبي.. اتفاق "سوداني إماراتي" على التعاون العسكري والاقتصادي

كوخافي يزعم: يمكننا اجتياح غزة

القواسمي خلال استقبال وفد اميركي.. وصف المؤسسات الدولية لـ"إسرائيل" بالابارتايد هو ترجمة دقيقة لممارساتها

تجمع علماء جبل عامل يدعو العالم الى حماية مواطني بلاد الحجاز