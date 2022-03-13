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الكرملين: المحادثات الروسية الأوكرانية تستأنف غدا

الكرملين: المحادثات الروسية الأوكرانية تستأنف غدا
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن "المحادثات الروسية الأوكرانية لن تجري الآن، ومن المقرر إجراؤها يوم الاثنين".

العالم - أوروبا

وأجاب بيسكوف على سؤال حول ما إذا كانت المعلومات صحيحة أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا جارية الآن، قال بيسكوف: "كلا، من المقرر عقد المحادثات غدا".

وأشار بيسكوف إلى أن المحادثات غدا ستكون "عبر تقنية الفيديو".

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأحد، في 13 مارس/ آذار، إنه "خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف يوم السبت، طلب منه الدعم في إجلاء المواطنين الأتراك من ماريوبول".

وأضاف تشاووش أوغلو أن "بوتين قال لأردوغان في مكالمة هاتفية إنه لا يمانع في الاجتماع مع زيلينسكي".

وتابع: "نحن متحمسون من أجل تنظيم اجتماع للرئيسين حتى قبل بدء الحرب، بذلنا مثل هذه الجهود، من حيث المبدأ، قال بوتين، خلال محادثات هاتفية مع رئيسنا، إنه لم يكن ضد مثل هذا الاجتماع، والجانب الأوكراني جاهز، والمفاوضات الفنية جارية بين الأطراف في بيلاروسيا، ومن ناحية أخرى، هناك جهود من القنوات الأخرى، ونحن ندعمها أيضًا".

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الكرملين: المحادثات الروسية الأوكرانية تستأنف غدا

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