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الكاظمي  يتلقى اتصالاً هاتفياً من بلينكن.. ما الذي دار بينهما؟

الكاظمي  يتلقى اتصالاً هاتفياً من بلينكن.. ما الذي دار بينهما؟
الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين، مضي الحكومة في اتخاذ كل ما من شأنه تقوية سيادة الدولة العراقية، فيما أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الى تضامن بلاده مع العراق.

العالم-العراق

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى، مساء الأحد، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وجرى اثناء الاتصال مناقشة العلاقات الثنائية وتطورات الاحداث".

وأكد بلنكين "تضامن الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق، ومساندتها لما من شأنه دعم أمنه وسيادته".

وعبرّ الكاظمي بحسب البيان عن "شكره للمواقف الساندة للعراق"، مؤكداً أن "الحكومة ماضية في اتخاذ كل ما من شأنه تقوية سيادة الدولة العراقية وتحصينها ضد أي اعتداءات، أو أي مساس بسيادة البلد وكرامة مواطنيه".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على "عدم السماح بتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الخارجية"، مشيراً الى ان "العراق ماضٍ في تعزيز دوره الفاعل دولياً وإقليمياً".

وتعرضت اربيل فجر أمس الاحد الى قصف صاروخي، وبعد ساعات أعلن حرس الثورة الاسلامية في بيان استهداف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" في اربيل، في أعقاب الاعمال الشريرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في الآونة الأخيرة.

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بعد قصف مركز اسرائيلي في اربيل.. الكاظمي  يتلقى اتصالاً هاتفياً من بلينكن.. ما الذي دار بينهما؟

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