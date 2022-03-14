التداعيات الإقتصادية لحرب أوكرانيا على المغرب العربي.. الجزء الثاني

العالم - المغاربية

شح في المواد الغذائية في تونس ومخاوف في المغرب الذي يعتمد على جزء كبير من قمح أوكرانيا لسد حاجاته وارتفاع أسعار الخبز في ليبيا.

أما الجزائر فقد سارعت للتأكيد بأن لديها مخزونا كافيا من الحبوب حتى نهاية العام. فما التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا على المنطقة المغاربية وما خيارات هذه الدول في ظل استمرار الحرب واعتماد أمنها الغذائي على غيرها.

برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت ناقش تداعيات الحرب الأوكرانية على إقتصاد المغرب العربي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. نبيل عبد اللطيف – خبير إقتصادي

مقداد أسعد – مركز يوغرطة للاندماج المغاربي

د. محمود الرملي – باحث في الشؤون الإستراتيجية