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المستجد في دول المغرب العربي – الجزء الأول

الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

في الجزء الأول من برنامج المغاربية الذي يبث عبر شاشة قناة العالم من استوديوهات بيروت بتقديم الزميلة الاعلامية فرح عطوي تم التطرق الى مساعي الجزائر في اعادة ترتيب البيت العربي واحتجاجات على الغلاء في المغرب وأزمة الدقيق في ليبيا وجرائم متكررة بحق موريتانيين في مالي وحضور المرأة في العمل السياسي في تونس.

العالم - المغاربية

وقال مراسل العالم في الجزائر توفيق تيقرين ان هناك دلالات تعبر عن الراهنة العربية لواقع تمزق العالم العربي في ظل انعقاد القمة العربية في الجزائر.

وأضاف ان الملفين الساخنين في القمة هي الملف الفلسطيني والأزمة السورية التي لها اهتمام خاص من قبل الحكومة الجزائرية. مشيرا الى ان الجزائر تعتبر اقصاء سوريا من الجامعة العربية كان خطأ كبيرا.

وقالت مراسلة العالم في موريتانيا فاطمة الزهراء حمود ان هناك ردود أفعال في الشارع الموريتاني غاضبة جدا جراء الجرائم المتكررة بحق الموريتانيين في مالي.

وأضافت ان ما اغضب الموريتانيين هو ان هذه الاعتداءات جائت من الجيش المالي وليس من عصابات مسلحة وجماعات ارهابية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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