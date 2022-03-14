.. الأردن يحث مواطنيه في أوكرانيا: الأوضاع الأمنية تتغير بسرعة

العالم - الاردن

وحسب وكالة "عمون"، كما حثت الوزارة من يستطيع المغادرة بواسطة وسائل نقل وطرق آمنة على القيام بذلك، آخذين بعين الاعتبار أن الأوضاع الأمنية تتغير بسرعة ومن منطقة لأخرى ولا يمكن التنبؤ بها.



وفي ضوء مغادرة أعداد كبيرة من المواطنين الأردنيين وأفراد أسرهم، وانخفاض أعداد الأردنيين في أوكرانيا والذين عبّر عدد منهم عن عدم الرغبة في المغادرة، تعلن الوزارة عن استمرار مندوبي السفارات بأعمالهم في المعابر التالية فقط:



- معبر الحدود الأوكرانية - البولندية (ميديكا/Medyka): القنصل أشرف الخصاونة

هاتف / واتساب: 00306942612222



- معبر الحدود الأوكرانية - الرومانية (سيريت/Siret): القنصل يزن القيسي:

هاتف: 0040737373273

واتساب: 00962798788252



- معبر الحدود الأوكرانية - السلوفاكية (اوزهورود/Uzhhorod): القنصل نورس جانخوت

هاتف: 004366565513092

واتساب؛ 0096277555277



- معبر الحدود الاوكرانية - الهنغارية (تشوب/Csap/Záhony):

القنصل عصام الرقاد

هاتف / واتساب: 00436767388014



- مركز الاستقبال / وارسو:

القنصل وليد القزاز

هاتف: 0035796104663

واتساب: 009647502010133