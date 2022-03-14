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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
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مصدر مطلع للعالم: تم التخطيط منذ مدة للرد على هجوم الكيان لكننا كنا نبحث عن وضع يكون فيه الوحيد المستهدف بدقة وحذر ويتلقى الرد المناسب
مصدر مطلع للعالم: عملية أربيل جاءت ردا على الغارة الجوية بالطيران المسير التي شنها الكيان الصهيوني قبل فترة وجيزة على منطقة "ماهيدشت"
مصدر مطلع للعالم: مقتل ثلاثة صهاينة وإصابة 7 على الأقل بجروح خطيرة في عملية فجر الأحد على المركز الاستراتيجي للمؤامرات الصهيونية في اربيل
الاسعاف الاوكراني: ارتفاع حصيلة قصف مبنى سكني في كييف بقذيفة الى قتيلين على الاقل
ا ف ب: موسكو تتهم الغرب بالسعي لافتعال "تخلف مصطنع عن سداد" مستحقاتها
التلفزيون الرسمي الأوكراني يعلن عن مقتل شخص واحد على الأقل وجرح ثلاثة آخرين إثر إصابة مبنى سكني في كييف بقذيفة صباح اليوم
مسؤول أميركي: واشنطن ستحذر الصين من مخاطر مساعدتها لروسيا خلال اجتماع بين الطرفين اليوم في روما
ا ف ب: زعيم الشيشان رمضان قديروف يؤكد أنه موجود في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية
التلفزيون الرسمي الأوكراني يعلن عن مقتل شخص واحد على الأقل وجرح ثلاثة آخرين إثر إصابة مبنى سكني في كييف بقذيفة صباح اليوم
الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش
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