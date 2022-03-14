أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 14 مارس 2022

ايران ..

قوات الجو فضاء للحرس تدك مقرا للموساد بمحافظة أربيل بكردستان العراق

جوان ..

ضربات صاروخية لوكر الشر الصهيوني في أربيل بالعراق

ابتكار ..

أجواء إدانة دولية واسعة النطاق للسعودية إثر إعدامها لواحد وثمانين شخصا

جمهوري اسلامي ..

جهود قطرية لإنقاذ الإتفاق النووي .. وزير خارجية قطر يجري مباحثات بموسكو

ابرار ..

أمريكا تحدد مهلة أسبوع لموسكو حول مفاوضات فيينا الخاصة بإحياء الإتفاق النووي

خراسان ..

أوكرانيا مقبلة على أيام أكثر صعوبة بتعثر جهود الوساطة وإتساع دائرة الحرب

كيهان ..

الحرب بأوكرانيا في يومها التاسع عشر .. إستهداف قاعدة لخبراء الناتو ومخاوف من حرب عالمية

آرمان ملي ..

أمريكا وخيار إحياء الإتفاق النووي بدون روسيا ما لم تسحب الأخيرة شرطها بفيينا

اطلاعات ..

صواريخ الحرس تدمر وكرا للموساد الصهيوني بمحافظة أربيل العراقية

سياست روز ..

الإتحاد الأوروبي لأوكرانيا .. إقامة منطقة حظر جوي تعني الإنزلاق نحو حرب عالمية

جام جم..

المسلخ السعودي .. نظام آل سعود يعدم واحدا وثمانين شخصا أغلبهم من الشيعة بيوم واحد

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

سیاست روز...

صحيفة سياست روز كتبت عن الضربة الصاروخية الايرانية لمقر للموساد الصهيوني بمحافظ اربيل بكردستان العراق في مقالها ( أولئك الذين يخطئون في حساباتهم ).. يتحرك قادة اقليم كردستان العراق منذ سنوات في مسار اقامة علاقات في السر والعلن مع الكيان الصهيوني انطلاقا من دعم امريكي بريطاني في رهان على تحقيق منافع اقتصادية ولتعزيز موقفهم امام الحكومة المركزية في بغداد .

وهناك ادلة ووثائق تثبت وجود نشاطات استخبارية تجسسية صهيونية واسعة النطاق بكردستان العراق . إن على كبار المسؤولين بكردستان العراق أن يدركوا أن إيران لن تتسامح أبدا إزاء أية تهديدات لأمنها وإستقرارها وعليهم ان يدركوا ايضا بأن ايران لن تتردد لحظة في الرد بشكل حازم على اي تهديد لامنها ومهما كان مصدره.

ان الضربة الصاروخية الاخيرة التي وجهتها قوات حرس الثورة لمقر الموساد باربيل بكردستان العراق , رسالة انذار واضحة للاعداء من مغبة اي تحرك معادي لبلادنا , ورسالة تحذير لاولئك الذين حولوا كردستان العراق لميدان يصول فيه الصهاينة ويجولون على حساب الامن والاستقرار بالمنطقة .

آرمان ملي ..

صحيفة آرمان ملي كتبت في افتتاحيتها التي تحمل عنوان يتساءل (هل هناك إحتمال لإبرام إتفاق بدون روسيا ؟)..من الناحية السياسية قد يكون موضوع ابرام اتفاق بفيينا لاحياء الاتفاق النووي من دون موافقة روسيا امر مستبعد جدا , ولكن امريكا تتحرك مؤخرا في هذا المسار رغم ذلك , ولعل تحديدها لمهلة اسبوع لموسكو لسحب شرطها الداعي لاستثناء المصالح الروسية مع ايران من العقوبات الخاصة بالحرب الاوكرانية , مؤشر واضح على هذا التحرك .

إن ما تريده أمريكا بهذا الإنذار لروسيا في الواقع هو وضع إيران في الزاوية فهي تعرف أن موسكو سترفض ومن هنا لابد من القول بأن موافقة ايران على ابرام اتفاق بفيينا من دون مشاركة روسيا ستؤدي لاضعاف الاتفاق النووي والى تقوية موقف القوى الغربية فيه كما ستؤدي الى المساس بالعلاقات الوطيدة بين ايران وروسيا .

من جانب اخر ستتحين امريكا الفرصة لاتهام ايران بافشال مفاوضات فيينا في حال عدم موافقة بلادنا على ابرام اتفاق من دون روسيا.

ان لغة العقل والمنطق تحتم التعامل بكل يقظة وحذر مع هذا التحرك الامريكي وذلك انطلاقا من فحوى الاتفاق النووي نفسه باعتباره اتفاقية دولية تحمل امضاء ست قوى دولية الى جانب ايران, وكذلك انطلاقا من مصالحنا الوطنية وضرورات وظروف علاقاتنا الخارجية لتفادي اية تبعات سلبية من وراء هذا التحرك الامريكي.

جام جم ..

نشرت صحيفة جام جم مقتطفات من مقابلة اجرتها مع نائب بمجلس الشورى وقيادي كبيرسابق بحرس الثورة حول(الرد الحازم على التحركات الصهيونية الشريرة) جاء فيها .. يقول النائب محمد اسماعيل كوثري ان الصهاينة تصوروا بان اعتداءاتهم وهجماتهم على مواقع جبهة المقاومة بسوريا ستمر دون عقاب , وآخرها الغارة الصهيونية التي ادت لاستشهاد اثنان من المستشارين العسكريين الايرانيين بسوريا.

وشدد بأن جبهة المقاومة بمحور إيران قصمت ظهر الإرهاب بسوريا وقامت بنفس المهمة في العراق لتنهي الوجود الداعشي وحول استهداف قوات حرس الثورة لمقار للموساد الصهيوني بمحافظة اربيل العراقية بضربة صاروخية قال النائب كوثري , ان صواريخ الحرس دكت مقرين للموساد باربيل احدها لتدريب الجواسيس لارسالهم لايران والاخر للتجسس الالكتروني على ايران .

واوضح ان الكيان الصهيوني وسع نفوذه ونشاطاته الجاسوسية في كردستان العراق في السنوات الاخيرة .

وشدد كوثري بأن ايران لن تتردد عن الرد بكل قوة وحزم على اية تهديدات لامنها ومصالحها.

قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها ( تركيا في احضان الصهاينة ) .. قام رئيس الكيان الصهيوني بزيارة رسمية لانقرة مؤخرا بدعوة رسمية من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

ان تركيا تحاول تعزيز جسور علاقاتها مع الكيان الصهيوني بعد مرحلة فتور نسبي . ويبدو ان اردوغان يريد من وراء ذلك تحقيق عدة اهداف ولو على حساب فلسطين والقضية الفلسطينية .

ان ارضاء امريكا والغرب ياتي على رأس اهداف اردوغان من وراء توطيد العلاقات مع الكيان الصهيوني وارضاء الغرب المستاء من التأرجح التركي ما بين الناتو وروسيا , يضمن وحسب رؤية اردوغان ايجاد ارضية لتحسين الاوضاع الاقتصادية السيئة بتركيا وبالتالي تعزيزموقفه في الانتخابات الرئاسية المقبلة .

كما ان وراء تحسين جسور العلاقات مع الكيان اهداف اقتصادية تركية ترتبط بمشاريع للغاز وبالسياحة وغيرذلك . ولهذا كله نسى اردوغان بانه اعتبر التطبيع مع الكيان الصهيوني خيانة للقضية الفلسطينية وان المطبعين خونة وكما وصفهم بنفسه عام 2020 عندما وقعت الامارات والبحرين على اتفاقيات اعتراف بالكيان .

خراسان ...

كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( ايام اكثر صعوبة تنتظر الاوكرانيين ) .. على الرغم من كل جهود الوساطات الدولية المختلفة ومن عدة جولات مفاوضات بين روسيا واوكرانيا , تتجه الاوضاع في اوكرانيا وبعد مرور ثمانية عشر يوما من شن روسيا الحرب على هذا البلد نحو توسع دائرة المعارك والدمار بشكل بالغ الخطورة.

ان استهداف روسيا لقاعدة عسكرية اوكرانية تضم مدربين اجانب قرب بولندا رسالة تحذيرمن موسكو للناتو فروسيا حذرت مرارا من تبعات مواصلة الغرب ارسال السلاح للجيش الاوكراني , وضرباتها الجوية الاخيرة لتلك القاعدة ترجمة عملية لتحذيراتها , الا ان التبعات قد تتجاوز مسألة التحذير طارحة زيادة احتمالات حدوث احتكاكات ميدانية بين روسيا والناتو تدفع نحو تدويل الحرب الاوكرانية وحتى لتحولها لحرب عالمية .

في الواقع من المستبعد ان يوافق الرئيس الروسي على وقف الحرب بدون تحقيق ابرز شروطه اي تحييد اوكرانيا وتجريدها من السلاح .