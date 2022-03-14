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مصدر مطلع للعالم: عملية أربيل جاءت ردا على الغارة الجوية بالطيران المسير التي شنها الكيان الصهيوني قبل فترة وجيزة على منطقة "ماهيدشت"

الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

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