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مصدر مطلع للعالم: ايران حذرت خلال مراحل وعبر قنوات مختلفة من ممارسات الكيان الصهيوني داخل كردستان العراق لكنها لم تلق استجابة للاسف

الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

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