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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مصدر مطلع للعالم: مقتل ثلاثة صهاينة وإصابة 7 على الأقل بجروح خطيرة في عملية فجر الأحد على المركز الاستراتيجي للمؤامرات الصهيونية في اربيل
مصدر مطلع للعالم: المبنيان المستهدفان في عملية اربيل يمتازان بالاستحكام التام وتحميهما قوات خاصة وكانا مكانا لتجمع قوات الكيان واستجمامهم
مصدر مطلع للعالم: العراق يمنع اتباع الكيان الصهيوني من السفر اليه لكنهم للاسف يتواجدون في كردستان العراق بأجواء أمنية لا توفرها الدول الاخرى
مصدر مطلع للعالم: ايران حذرت خلال مراحل وعبر قنوات مختلفة من ممارسات الكيان الصهيوني داخل كردستان العراق لكنها لم تلق استجابة للاسف
مصدر مطلع للعالم: تم نقل قتلى وجرحى عملية حرس الثورة على المركز الصهيوني في أربيل بالإسعاف الجوي وافادت أنباء بأن حالة بعض الجرحى وخيمة
مصدر مطلع للعالم: اختيار أربيل في العراق للرد على الكيان الصهيوني جاء بسبب مهاجمته منطقة ماهيداشت وعليه يجب ان يتلقى الرد بنفس المنطقة
مصدر مطلع للعالم: تم التخطيط منذ مدة للرد على هجوم الكيان لكننا كنا نبحث عن وضع يكون فيه الوحيد المستهدف بدقة وحذر ويتلقى الرد المناسب
مصدر مطلع للعالم: عملية أربيل جاءت ردا على الغارة الجوية بالطيران المسير التي شنها الكيان الصهيوني قبل فترة وجيزة على منطقة "ماهيدشت"
مصدر مطلع للعالم: مقتل ثلاثة صهاينة وإصابة 7 على الأقل بجروح خطيرة في عملية فجر الأحد على المركز الاستراتيجي للمؤامرات الصهيونية في اربيل
الاسعاف الاوكراني: ارتفاع حصيلة قصف مبنى سكني في كييف بقذيفة الى قتيلين على الاقل
مصدر مطلع للعالم: ايران حذرت خلال مراحل وعبر قنوات مختلفة من ممارسات الكيان الصهيوني داخل كردستان العراق لكنها لم تلق استجابة للاسف
الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش
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