باحث سياسي: أوروبا تعيش أحد حقباتها المظلمة

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قنة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان آخر الدراسات تشير الى ان العديد من الاحزاب في أوروبا شهدت صعودا في شعبيتها في الانتخابات البلدية وحتى في نقاط الاحصاءات الرئاسية كل ما قالت وبالغت في اظهار عصبيتها الجينية وعنصريتها.

الدكتور روني ألفا أكد ان أوروبا اليوم تعيش أحد حقباتها المظلمة فيما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان مضيفا انه في المرحلة المقبلة سوف يشهد العالم المزيد من انتهاك حقوق الانسان.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..