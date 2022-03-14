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باحث سياسي: أوروبا تعيش أحد حقباتها المظلمة

الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال الإعلامي والباحث السياسي الدكتور روني ألفا ان رواسب الفكر العنصري في أوروبا في تفاقم مستمر وانتظر لحظة انفجار الصراع الروسي الأوكراني لتتبدل الى العلن.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قنة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان آخر الدراسات تشير الى ان العديد من الاحزاب في أوروبا شهدت صعودا في شعبيتها في الانتخابات البلدية وحتى في نقاط الاحصاءات الرئاسية كل ما قالت وبالغت في اظهار عصبيتها الجينية وعنصريتها.

الدكتور روني ألفا أكد ان أوروبا اليوم تعيش أحد حقباتها المظلمة فيما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان مضيفا انه في المرحلة المقبلة سوف يشهد العالم المزيد من انتهاك حقوق الانسان.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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