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وزير الخارجية الايراني يزور موسكو غدا

وزير الخارجية الايراني يزور موسكو غدا
الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان سيزور موسكو غدا الثلاثاء.

العالم - ايران

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