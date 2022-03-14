خطيب زادة: لسنا الان في نقطة الاعلان عن الاتفاق في مفاوضات فيينا

العالم - ايران

وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، اليوم الاثنين، حول مفاوضات فيينا وطرح اميركا مطالب اضافية: هنالك في الوقت الحاضر توقف استراحة قصير بشان مفاوضات فيينا بطلب من منسق اللجنة المشتركة وتم الرد على ما ذكره البعض بان المفاوضات وصلت الى طريق مسدود.

واضاف: لسنا الان في نقطة الاعلام عن الاتفاق لان بعض القضايا الاساسية والمفتوحة مازالت باقية وينبغي اتخاذ القرار حولها في واشنطن، و فور اتخاذ القرارات هذه سنكون في نقطة العودة الى فيينا والاتفاق النهائي. نحن الان بانتظار سماع الرد من اميركا.

يتبع...