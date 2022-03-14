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خطيب زادة: لسنا الان في نقطة الاعلان عن الاتفاق في مفاوضات فيينا

خطيب زادة: لسنا الان في نقطة الاعلان عن الاتفاق في مفاوضات فيينا
الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

صرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة باننا لسنا الان في نقطة الاعلان عن الاتفاق في مفاوضات فيينا لان بعض القضايا الاساسية مازالت عالقة ومفتوحة وينبغي اتخاذ القرار حولها في واشنطن.

العالم - ايران

وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، اليوم الاثنين، حول مفاوضات فيينا وطرح اميركا مطالب اضافية: هنالك في الوقت الحاضر توقف استراحة قصير بشان مفاوضات فيينا بطلب من منسق اللجنة المشتركة وتم الرد على ما ذكره البعض بان المفاوضات وصلت الى طريق مسدود.

واضاف: لسنا الان في نقطة الاعلام عن الاتفاق لان بعض القضايا الاساسية والمفتوحة مازالت باقية وينبغي اتخاذ القرار حولها في واشنطن، و فور اتخاذ القرارات هذه سنكون في نقطة العودة الى فيينا والاتفاق النهائي. نحن الان بانتظار سماع الرد من اميركا.

يتبع...

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