أستاذ الجغرافيا السياسية: نخبة أطلسية تحكم العالم بثقافة متوحشة

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان التمييز العنصري لا يختص بالشعوب الأوروبية فحسب بل اغلب شعوب العالم هي عنصرية ولذلك أرسل الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والسيد المسيح عليه السلام لضرب التمييز العنصري والطبقية.

الدكتور عماد الدين الحمروني اضاف ان التفسيرات الصحيحة للعنصرية هي ان هناك نخبة أطلسية حاكمة لهذا العالم، بثقافة متوحشة قسّمت الناس الى فقراء وأغنياء.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..