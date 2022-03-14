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بعد الأحداث الأخيرة.. الكاظمي يصل أربيل برفقة وفد رفيع

بعد الأحداث الأخيرة.. الكاظمي يصل أربيل برفقة وفد رفيع
الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، إلى محافظة أربيل.

العالم-العراق

ووصل الكاظمي أربيل على رأس وفد أمني ضم وزيري الداخلية عثمان الغانمي والدفاع جمعة عناد ومستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي، وعدداً آخر من المسؤولين.

وكان رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني وعدد كبار مسؤولي الإقليم باستقبال الكاظمي.

وفي وقت سابق من يوم الاحد، أعلن حرس الثورة الإسلامية أنه استهدف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" بصواريخ قوية ودقيقة.

وقال حرس الثورة في بيان، إن القصف جاء رداً على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني، مشددا على أن تكرار أي عمل شرير سيواجه بردود فعل قاسية ومدمرة.

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بعد الأحداث الأخيرة.. الكاظمي يصل أربيل برفقة وفد رفيع