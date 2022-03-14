تطورات الحرب في أوكرانيا في يومها التاسع عشر

العالم - الازمة الاوكرانية

واستبق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المفاوضات ليؤكد إصرارَه على ضرورة إجراء محادثاتٍ مباشرة مع نظيرِه الروسي فلادمير بوتين والتي رأى أن من شأنِها أن تؤدي الى إحلال السلام. وكان الكرملين قد أعلن في وقت سابق رفضَهُ لمثل هذا اللقاء على الرغم من التقييمات المتفائلة للمفاوضات في الآونة الأخيرة، إلا أنها لم تسفر عن نتائج إيجابية.

ميدانيا قالت وزارة الدفاع الروسية إن قاعدة 'يافوريف' على الحدود البولندية كانت تستخدم لتخزينِ العَتاد العسكري الذي تلقّتْه أوكرانيا من دول خارجية، مشيرة الى مقتل مئة وثمانين عنصرا من المقاتلين الأجانب. في المقابل أعلنت السلطات الأوكرانية أن أكثر من مئة وسبعين جنديا سَقطوا بين قتيل وجريح جراء استهداف القاعدة.

* الدفاع الروسية تعلن إخراج نحو 4000 منشأة عسكرية أوكرانية عن الخدمة منذ بداية العملية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الاثنين أن قواتها أخرجت من الخدمة 3920 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بداية العملية في 24 فبراير الماضي. وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية إنه خلال الليلة الماضية أسقط الطيران والدفاعات الجوية التابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية، طائرات مسيرة أوكرانية بينها واحدة من طراز "Bayraktar TB-2". وذكر المتحدث أن ضربات سلاح الجو الروسي أصابت 187 هدفا عسكريا أوكرانيا بما فيها مقران للتحكم، ومنظومة صواريخ Buk-M1 مضادة للطائرات، ومحطة رادار، وراجمتان للصواريخ، ومحطتان للحرب الإلكترونية، ومستودعان للذخيرة والوقود وزيوت التشحيم، إضافة إلى 31 موقعا لتمركز المعدات العسكرية. بذلك تضمنت حصيلة الأهداف العسكرية الأوكرانية التي تم تدميرها حتى الآن 143 طائرة مسيرة، و1267 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى، و124 راجمة صواريخ، و457 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و1028 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة. وأشار كوناشينكوف إلى أن القوات الروسية واصلت هجومها في دونباس، حيث حققت تقدما يبلغ 11 كيلومترا خلال اليوم الماضي، مضيفا أن وحدات من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، التي سبق أن أغلقت مدينة سيفيرودونتسك من الشرق والجنوب، تخوض معارك ضد القوميين الأوكرانيين في الضواحي الشمالية الشرقية للمدينة.

* روسيا تربط القرم بدونباس عبر طريق بري في الأراضي الأوكرانية

أعلن مسؤول روسي ربط شبه جزيرة القرم بمنطقة دونباس بطريق بري يمر بأراضي أوكرانيا. وأوضح غيورغي مرادوف، ممثل إقليم (جمهورية) القرم لدى الرئاسة الروسية، أن روسيا تمكنت من ربط القرم بمنطقة دونباس عبر أراضي أوكرانيا بعدما سيطرت قواتها التي تواصل العملية العسكرية الهادفة إلى توفير الأمن لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس اللتين تتعرضان إلى اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014، على طريق يربط القرم بمدينة ماريوبول. وأشار إلى أن هذا الطريق استُخدم في زمن الاتحاد السوفيتي عندما كانت أوكرانيا إحدى الجمهوريات السوفيتية المتحدة لنقل السلع الاقتصادية من مدينة يفباتوريا بشبه جزيرة القرم إلى مدينة دونيتسك عاصمة منطقة دونباس. أما الآن وبينما تستمر قوات دونيتسك في تحرير مقاطعة دونيتسك من سيطرة قوات نظام الحكم الأوكراني بمساعدة القوات الروسية، فيمكن استخدامه لنقل السلع الإنسانية إلى بلدات ومدن تابعة لجمهورية دونيتسك تم تحريرها. وكان نظام الحكم في أوكرانيا قد أغلق جميع الطرق التي تربط القرم بسائر الأقاليم الروسية الأخرى عبر أوكرانيا.

* أستراليا تعلن عزمها فرض عقوبات على 33 من رجال الأعمال الروس وعائلاتهم

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس باين، أن بلادها بصدد فرض عقوبات تستهدف 33 من رجال الأعمال الروس وأفراد عائلاتهم. وقالت باين إن "الحكومة الأسترالية تعلن اليوم عقوبات جديدة على 33 من رجال الأعمال الروس وأفراد عائلاتهم المباشرين". وأضافت أن العقوبات تعزز "التزام أستراليا بفرض عقوبات على الأشخاص الذين جمعوا ثروات شخصية ضخمة ولديهم خبرة اقتصادية. وأهميتها الاستراتيجية بالنسبة لروسيا، بما في ذلك نتيجة لصلاتهم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين". وأوضحت أن "من بين الأشخاص الخاضعين للعقوبات رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي لكرة القدم. والمدير التنفيذي لشركة غازبروم الروسية أليكسي ميلر. والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديميترييف". وتابعت "نحن نؤيد بشدة الإعلانات الأخيرة الصادرة عن كندا والاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بشأن المزيد من الإجراءات التقييدية ضد الأفراد الروس الرئيسيين". وأعلنت الحكومة البريطانية، الخميس الماضي، "ضم 7 رجال أعمال روس بارزين إلى قائمة العقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا، بينهم مالك نادي تشيلسي الإنجليزي رومان أبراموفيتش، ورئيس شركة "روسنفط" إيغور سيتشين"، الذي قالت إنه يرتبط بعلاقات وطيدة مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وأضافت أنه "تم تجميد كل ممتلكات مالك تشيلسي، وتم حظر التعامل المالي معه على الأفراد والشركات، بجانب حظر السفر والتنقل"، متابعة: أن "رئيس شركة روسنفط أيغور سيتشين، ورجال الأعمال البارز أوليغ ديريباسكا، تعرضوا لنفس العقوبات أيضا". وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، بينما تقول روسيا إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.