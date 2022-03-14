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القوات الجوية التايوانية تعلن فقدان إحدى طائراتها المقاتلة الفرنسية

القوات الجوية التايوانية تعلن فقدان إحدى طائراتها المقاتلة الفرنسية
الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

 أعلنت القوات الجوية التايوانية فقدان إحدى طائراتها المقاتلة الفرنسية من طراز "ميراج 2000" قبالة الساحل الشرقي للجزيرة على ما يبدو، لكن الطيار نجا بعد هبوطه بمظلة.

العالم-اسيا والباسفيك

وأوضحت القوات الجوية أن "اللفتنانت كولونيل هوانغ تشونغ كاي غادر الطائرة في حوالي الساعة الـ11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (03:30 بتوقيت غرينتش) اليوم الاثنين بعد الإبلاغ عن مشكلة ميكانيكية"، لافتة إلى أن "هوانغ أقلع قبل حوالي ساعة من قاعدة تايتونغ الجوية خلال مهمة تدريب روتينية، وأن مروحية إنقاذ انتشلته".

بحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن "سلاح الجو التايواني يعاني من قدم المعدات وصعوبات في شراء بدائل"، حيث تمتلك تايوان 55 طائرة "ميراج 2000" اشترتها في تسعينات القرن الماضي وسط غضب صيني.

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