تحذير.. فيروس كورونا يؤثر على الأسنان واللثة

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وقالت كادكالوفا، في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، إنه يمكن أن تترافق متلازمة "ما بعد الكوفيد"مع مجموعة متنوعة من الأعراض. على وجه الخصوص، قد يصاب الأشخاص الذين أصيبوا بعدوى فيروسات التاجية ببعض أمراض الفم.

وأشارت إلى أنه "الشيء الرئيسي الذي يؤثر عليه الفيروس التاجي هو دوران الأوعية الدقيقة في اللثة. وفي هذا الصدد، هناك تدفق هائل للمرضى المصابين بالتهاب الفم، وهذا لم يحدث من قبل. الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أن علاج التهاب الفم هذا لدى المرضى، الذين أصيبوا بفيروس كورونا يستغرق وقتا أطول بكثير من المرضى، الذين لم يصابوا بالفيروس".

وأضافت أن هناك مشكلة أخرى يواجهها مرضى أطباء الأسنان، الذين تعافوا من مرض كوفيد -19 وهي التئام اللثة الطويل بعد الجراحة، قائلة: "إذا شفي مريض عادي بعد قلع ( سنه) في غضون خمسة إلى ستة أيام، فعلى سبيل المثال، في المرضى الذين أصيبوا بفيروس كورونا، فإن الشفاء يستغرق من عشرة إلى أربعة عشر يوما. وأيضًا، يجب تأجيل التدخلات الجراحية إلى أجل غير مسمى، لأن خيوط المرضى تتباعد".

وفقا لها، لاحظ أطباء الأسنان أيضًا أن جفاف الفم، يحدث غالبا بعد الشفاء من كورونا: "فيروس كورونا يصيب الغدد اللعابية، مما يعيق إنتاج الغلوبولين المناعي أ. هذا هو الغلوبولين المناعي الرئيسي الذي يحارب الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض في تجويف الفم، على التوالي، ويزداد عدد العمليات الالتهابية. وأول ما يواجهه الفيروس في الجسم هو الغشاء المخاطي. إذا انخفض الغلوبولين المناعي أ، تزداد قابلية التعرض للفيروسات الأخرى. أعتقد أنه بعد تسعة إلى اثني عشر شهرا من الإصابة بالفيروس التاجي، سيكون الغشاء المخاطي أكثر عرضة للخطر".

كما نصحت طبيبة الأسنان الأشخاص الذين أصيبوا بعدوى فيروس كورونا بتحسين نظافة الفم من أجل تقليل عدد مسببات الأمراض في الفم.