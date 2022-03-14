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مصدر للعالم: عملية أربيل جاءت ردا على غارة إسرائيلية ضد إيران

الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

تفاصيل جديدة كشف عنها مصدر مطلع لقناة العالم حول عملية حرس الثورة الاسلامية الصاروخية والتي استهدفت فجر الاحد مقرا للموساد الاسرائيلي في اربيل بكردستان العراق موقعة قتلى وجرحى في صفوف الصهاينة.

العالم - ايران

المصدر قال ان عملية حرس الثورة جاءت ردا على غارة جوية بالطيران المسير شنها الكيان الاسرائيلي قبل فترة وجيزة على منطقة ماهيدشت الواقعة في محافظة كرمانشاه غربي ايران.

الرد على الهجوم الاسرائيلي كان يجري التخطيط له منذ فترة بحسب المصدر الذي اكد ان حرس الثورة كان يبحث عن وضع يكون فيه الصهاينة المستهدفين الوحيدين ويتلقون الرد المناسب بدقة وحذر موضحا ان اختيار أربيل في العراق للرد على الكيان الصهيوني جاء بسبب مهاجمته منطقة ماهيدشت وعلى هذا الاساس يجب ان يتلقى الرد بنفس المنطقة.

وفيما اشار المصدر الى ان المبنيين المستهدفين في عملية اربيل يمتازان بالاستحكام التام وتحميهما قوات خاصة وكانا مخصصين للتجمعِ والاستجمام للقوات الاسرائيلية في كردستان العراق، اكد سقوط ثلاثة قتلى واصابة سبعة آخرين حالة بعضهم خطرة وقال انه تم نقلهم بالإسعاف الجوي.

كما لفت المصدر الى ان ايران حذرت خلال مراحل وعبر قنوات مختلفة من ممارسات كيان الاحتلال الاسرائيلي داخل كردستان العراق دون ان تلق استجابة وتابع ان العراق يمنع اتباع هذا الكيان من السفر اليه لكنهم للاسف يتواجدون في كردستان العراق بأجواء آمنة لا توفرها الدول الاخرى.

وكان حرسُ الثورة الإسلامية في ايران أعلنَ استهدافَ المركزِ الاستراتيجي للمؤامرات الصهيونية في المنطقة بصواريخ قوية قيل انها من طراز فاتح مئة وعشرة الذي يبلغ مداه ثلاثمئة كليومتر. فيما حذر حرس الثورة من رد قاس وحاسم ومدمر في حال كرر اعتداءاته الشريرة.

وعقب الاعلان عن عملية اربيل قالت وزارةُ الأمن الإيرانية انها وجهت ضرباتٍ قاسية لأكبرِ شبكةِ تجسسٍ تابعة للموساد في محافظة اذربيجان الغربية شمال غربي ايران، واشارت الى أنّ الشبكةَ كانتْ تعملُ على تنفيذِ أعمالٍ تخريبية داخلَ البلاد.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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