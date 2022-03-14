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الكرملين: القوات الروسية لا تستبعد وضع مدن كبيرة في أوكرانيا تحت سيطرتها الكاملة مع ضمان أمن السكان

الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش

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