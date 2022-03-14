هذه رسائل الهجوم السيبراني الذي استهدف المواقع الحكومية الإسرائيلية

العالم – خاص بالعالم

ووفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة الكيان الاسرائيلي يعلن تعرض مواقع حكومية هامة لهجوم سيبراني مكثف أشار التايه الى أن الكيان الاسرائيلي يعتبر ايران مركزا مركزا للاستهداف وأحد أهدافه ما يعتبرها الخطر الاستراتيجي على جهود الكيان، ولذلك فان ايران بصفتها دولة قوية ولها تأثيرها في الاقليم ولها أذرعها وقوية من الناحية العسكرية والامنية والاستخبارية في الوقت الذي يجتاح فيه الموساد المنطقة العربية ويخترقها تطبيعا وتجسسا واختراقا واغتيالا تقف إيران كدولة قوية ترد فعليا وترد استراتيجيا

وأضاف التايه ان الحرب السيبرانية تأتي في إطار الحرب الشاملة واطار الدفاع عن المشروع المقاومة والمحور وتأتي في إطار تعنيف هذا الكيان بحجمه أنه ليس الجيش الذي لا يقهم وانهم ليسوا اصحاب العقول التي تخترق العالم بل هم دولة مارقة ومن الممكن أن يتعرضوا للاختراق وللهزيمة.

واعتبر التايه ان الذي حدث الليلة ان ايران استطاعت أن تخترق سيبرانيا مواقع الشركات والمؤسسات والمراكز البحثية والعسكرية جعلت ذلك العدوان يضطرب ويرتبك.

وكانت قد تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، عن انهيار جميع مواقع الوزارات الحكومية في "إسرائيل"، وأن "المستخدمين أبلغوا أنهم غير قادرين على فتح المواقع"، مشيرةً إلى أن "الوزراء غير قادرين على فتح المواقع الالكترونية الحكومية" وانه ليس معروفاً سبب الخلل في المواقع الحكومية الإسرائيلية في هذه المرحلة".

أكدت وسائل الاعلام أن "رئيس الحكومة بينيت خرج من جلسة الحكومة لفترة زمنية امتدت أكثر من ساعتين.. وفي مكتبه لم يقدموا رد". كما لفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى "هجوم سيبراني شلّ مواقع حكومية.. والتقدير أن قراصنة إيرانيين يقفون خلفه".

وتعليقاً على ذلك، قالت وسائل اعلام عربية إن مواقع الإدارات الحكومية الإسرائيلية مشلولة ويبدو أنها تعرضت لهجوم سيبراني وانه"اعترف مصدر في الإمن السيبراني الإسرائيلي أن عدة مواقع لوزارات حكومية بينها رئاسة الوزراء والقضاء والداخلية والصحة والتجارة قد انهارت وتعطلت وأن الامر قيد التحقيق".

يذكر انه أفاد مسؤول أمني بالكيان الاسرائيلي:الهجوم الالكتروني أكبر هجوم سايبر يتم تنفيذه ضد "إسرائيل" وتشير التقديرات إلى أن دولة أو منظمة كبيرة تقف وراءه.

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