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مكتب زيلينسكي: الضمانات الأمنية ووقف إطلاق النار على طاولة الحوار في المحادثات

مكتب زيلينسكي: الضمانات الأمنية ووقف إطلاق النار على طاولة الحوار في المحادثات
الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

قال ميخائيل بودولاك ، مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، إنه في الجولة الرابعة من المفاوضات مع روسيا، تناقش كييف الضمانات الأمنية وانسحاب القوات الروسية.

العالم ـ أوروبا

وكتب على قناته على تلغرام: "المفاوضات. الجولة الرابعة. نناقش قضايا السلام ووقف إطلاق النار والانسحاب الفوري للقوات والضمانات الأمنية".

وقال بودولاك في مقطع فيديو مرفق بالرسالة، إنه "في غضون دقائق قليلة، ستبدأ المفاوضات مع الوفد الروسي، الجولة الرابعة".

وقد أجريت ثلاث جولات من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا بشأن تسوية العلاقات في بيلاروسيا. وتوصل الطرفان خلال الجولة الثانية إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المواطنين وإيصال المواد الغذائية والأدوية. وفي وقت لاحق، قال بودولاك إن المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا جارية دون انقطاع بالفيديو، وتم إنشاء مجموعات عمل خاصة.

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