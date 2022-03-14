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الرئيس الايراني يهنئ نظيره الاذربيجاني بمرور ربع قرن على علاقات البلدين ويؤكد ان الاوضاع الاقليمية والدولية تتطلب علاقات قوية بين دول الجوار

الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

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