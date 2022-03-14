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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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متحدث رئيس الوزراء البريطاني: الضربات الصاروخية الروسية على قاعدة أوكرانية حدودية لن تردع بريطانيا عن مواصلة تزويد كييف بالأسلحة
أ ف ب: قوات الامن السودانية تطلق قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق تظاهرة حاشدة بالخرطوم مناهضة للحكم العسكري
الرئيس الايراني: على المنظمات الدولية ووسائل الاعلام الحرة والجهات المعنية ان تكسر صمتها تجاه الاعدامات في السعودية
الرئيس الايراني: على المنظمات الدولية ووسائل الاعلام الحرة والجهات المعنية ان تكسر صمتها تجاه هذه الاعدامات في السعودية
رئيسي: صمت الدول الغربية تجاه جريمة الاعدام بالسعودية دليل على نفاقها باستخدام حقوق الانسان لتحقيق مطامعها على حساب الدول المستقلة
الرئيس الايراني يستنكر الاعدامات الجماعية في السعودية ويدين صمت الغرب ومعاييره المزدوجة واستخدامه لمفهوم حقوق الانسان كأداة لتحقيق مآربه
الرئيس الايراني يهنئ نظيره الاذربيجاني بمرور ربع قرن على علاقات البلدين ويؤكد ان الاوضاع الاقليمية والدولية تتطلب علاقات قوية بين دول الجوار
رويترز: قاض لبناني يجمد أصول خمسة بنوك وأعضاء مجالس إداراتها
أ ف ب: الوفد الاوكراني يعلن بدء جولة رابعة "صعبة" من المفاوضات مع نظيره الروسي في بيلاروسيا
الكرملين: الخطط الروسية المتعلقة بنزع سلاح أوكرانيا سيتم تنفيذها في المواعيد المقررة والإطار الزمني للعملية العسكرية لن يتم الإفصاح عنه
الرئيس الايراني يستنكر الاعدامات الجماعية في السعودية ويدين صمت الغرب ومعاييره المزدوجة واستخدامه لمفهوم حقوق الانسان كأداة لتحقيق مآربه
الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش
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