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أ ف ب: قوات الامن السودانية تطلق قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق تظاهرة حاشدة بالخرطوم مناهضة للحكم العسكري

الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

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