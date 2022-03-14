مخلوف يبحث مع مسؤول اوروبي تنفيذ مشاريع تنموية في سوريا

العالم - سوريا

الوزير مخلوف تمنى خلال الاجتماع أن يسهم افتتاح مكتب للمنظمة في دمشق بتعزيز التعاون وإنجاح المشاريع المشتركة التي يتم التوافق عليها وفق الاحتياجات والأولويات التي تحددها المجتمعات المحلية بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية الشريك الوطني الاستراتيجي.

وأشار الوزير مخلوف إلى ضرورة ايلاء الجانب البيئي الاهتمام اللازم عبر تنفيذ مشاريع الإصحاح والصرف الصحي والطاقات المتجددة بما يساعد في تطوير المناطق بشكل تنموي ويلبي الاحتياجات.

ممثل الأمانة السورية للتنمية لفت إلى أهمية التعاون القائم مع المنظمة منوها بالمشاريع المشتركة التي نفذت في مجال الطاقات المتجددة في حمص واللاذقية داعياً إلى السعي للتوسع بتنفيذ هذه المشاريع في مناطق أخرى.

بدوره أكد هويبراتين أهمية السعي لتوسيع التعاون مع الحكومة السورية والعمل من الداخل من خلال مكتب المنظمة في سوريا وعدم الاقتصار على المساعدات الإنسانية ليشمل تنفيذ البرامج التنموية والتعافي المبكر بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتمكينهم اقتصادياً.