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في برقية التهنة الى الرئيس الاذربيجاني؛

رئيسي يتطلع الى توسيع العلاقات بين ايران واذربيجان

رئيسي يتطلع الى توسيع العلاقات بين ايران واذربيجان
الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

 اكد رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، ان العلاقات بين ايران وجمهورية اذربيجان ستشهد خلال المرحلة المستقبلية نموا في جميع المجلات ولاسيما الاقتصادية والتجارية؛ وبما يخدم مصالح شعبيهما اكثر من اي وقت مضى.

العالم - ايران

جاء ذلك في برقية "تهنئة" بعثها رئيس الجمهورية، اليوم الاثنين، الى نظيره الاذربيجاني "الهام علي اوف"؛ لمناسبة مرور 30 عاما على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بين طهران وباكو.

وكتب رئيسي : ان البلدين (ايران واذربيجان)، على مرّ العقود الثلاثة الماضية وفي ضوء الارادة الشعبية والقادة السياسيين وانطلاقا من الاواصر التاريخية والثقافية والدينية المشتركة، تمكنا من بناء علاقات مفعمة بالاحترام المتبادل وحسن الجوار بينهما.

واضاف : ان الظروف الراهنة في المنطقة والعالم، تلزم على دول الجوار ولاسيما الدول ذات القواسم التاريخية والحضارية المشتركة، ان ترسخ فيما بينها علاقات رصينة ومنتظمة.

وخلص رئيس الجمهورية الى القول : انني على يقين بشأن العلاقات بين ايران وجمهورية اذربيجان والتي ستشهد خلال المرحلة المستقبلية نموا في جميع المجلات ولاسيما الاقتصادية والتجارية منها؛ وبما يخدم مصالح شعبيهما اكثر من اي وقت مضى.

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في برقية التهنة الى الرئيس الاذربيجاني؛ رئيسي يتطلع الى توسيع العلاقات بين ايران واذربيجان

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