ايران تنتقد نهج مجلس الامن الدولي المنحاز في ازمة اليمن

العالم - ايران

جاء ذلك خلال محادثات هاتفية جرت اليوم الاثنين بين كبير مستشاري الخارجية الايرانية للشؤون الساسية الخاصة علي اصغر خاجي والمندوب السويدي الخاص في شؤون اليمن "بيتر سمنيبي".

وانتقد خاجي في هذا الاتصال الهاتفي نهج مجلس الامن الدولي المنحاز في ازمة اليمن والمتاثر بالاعتبارات واللوبيات السياسية لدول العدوان، واعتبر هذا الامر بانه ياتي في مسار يناقض العملية السياسية في سياق حل ازمة اليمن، الامر الذي من شانه المزيد من تعميق عدم الثقة بين اطراف النزاع.

واكد الجانبان ضرورة تنمية وتطوير التعاون في سياق المساعدة بحل ازمة اليمن وانهاء الكارثة الانسانية الراهنة التي يواجهها باسرع وقت ممكن.

وكان كبير مستشاري الخارجية الايرانية للشؤون السياسية الخاصة والمندوب السويدي الخاص في شؤون اليمن قد اجريا قبل فترة اتصالا عبر الاجواء الافتراضية للبحث وتبادل وجهات النظر حول مجالات التعاون المشترك بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والسويد للمساعدة بحل ازمة اليمن وانهاء هذه الكارثة الانسانية على وجه السرعة.