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بالفيديو.. مشاهد تظهر الدمار الكبير في مقر الموساد باربيل

الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

اظهر مقطع فيديو حجم الدمار الذي لحق بمقر للكيان الصهيوني في أربيل العراق اثر ضربة صاروخية شنها حرس الثورة الاسلامية رداً على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني.

العالم - العراق

و أصدرت "العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية" ظهر يوم الأحد بيانا، قالت فيه: بعد الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني والإعلان السابق عن أن جرائم وشرور هذا النظام المشؤوم لن تمر دون رد، تم مساء امس استهداف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" بصواريخ قوية ونقطوية تابعة للحرس الثوري .

مرة أخرى نحذر الكيان الصهيوني الاجرامي من أن تكرار أي اعمال شريرة سيواجه بردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة.

كما نؤكد للشعب الإيراني العظيم أن أمن وسلام الوطن الإسلامي هو الخط الأحمر للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية ولن يسمحوا لأحد بتهديده أو الهجوم عليه.

وقال السفير الايراني في بغداد "ايرج مسجدي" خلال كلمته في مؤتمر "الكرامة الانسانية في الخطاب الحسيني (ع)"، الذي انعقد اليوم الاثنين بمحافظة كربلاء المقدسة : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحترم سيادة الحكومة والشعب العراقيين؛ وان الهجوم الصاروخي على اربيل مؤخرا، لم يستهدف السيادة العراقية وانما كان ردا على تحركات الصهاينة وقاعدة التجسس التابعة للموساد (هناك).

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