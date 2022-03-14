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الدفاع الروسية: عملية فك الحصار حول ماريوبول سمحت بفتح ممرات انسانية وبدء اجلاء السكان

الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

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