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افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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الدفاع الروسية: عملية فك الحصار حول ماريوبول سمحت بفتح ممرات انسانية وبدء اجلاء السكان
الدفاع الروسية: الجيش الروسي يدمر جميع نقاط إطلاق النار التي استخدمها "النازيون الجدد" في ضواحي مدينة ماريوبول وقواتهم في المناطق السكنية
مصدر بالاتحاد الأوروبي يقول إن دول الاتحاد تستعد لفرض عقوبات جديدة على شركات النفط الروسية الكبرى لكنها ستواصل شراء الخام منها
وزيرا خارجية ايران وعمان يتحدثان هاتفيا حول علاقات طهران ومسقط وتطوير التعاون بين البلدين
رويترز عن مفاوض أوكراني: توقف المحادثات الرسمية مع روسيا حتى يوم غد الثلاثاء
متحدث رئيس الوزراء البريطاني: الضربات الصاروخية الروسية على قاعدة أوكرانية حدودية لن تردع بريطانيا عن مواصلة تزويد كييف بالأسلحة
أ ف ب: قوات الامن السودانية تطلق قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق تظاهرة حاشدة بالخرطوم مناهضة للحكم العسكري
الرئيس الايراني: على المنظمات الدولية ووسائل الاعلام الحرة والجهات المعنية ان تكسر صمتها تجاه الاعدامات في السعودية
الرئيس الايراني: على المنظمات الدولية ووسائل الاعلام الحرة والجهات المعنية ان تكسر صمتها تجاه هذه الاعدامات في السعودية
رئيسي: صمت الدول الغربية تجاه جريمة الاعدام بالسعودية دليل على نفاقها باستخدام حقوق الانسان لتحقيق مطامعها على حساب الدول المستقلة
الدفاع الروسية: عملية فك الحصار حول ماريوبول سمحت بفتح ممرات انسانية وبدء اجلاء السكان
الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش
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