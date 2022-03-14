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الرئيس الایرانی يدين صمت ادعياء حقوق الانسان على اعدام الابرياء بالسعودية

الرئيس الایرانی يدين صمت ادعياء حقوق الانسان على اعدام الابرياء بالسعودية
الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

دان رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي، صمت وتخاذل الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان، على احكام الاعدام التي طالت عشرات الابرياء في السعودية.

العالم - ايران

وفي تصريحه باجتماع المجلس الاعلى للشباب اليوم الاثنين، هنأ السيد رئيسي بحلول ذكرى ميلاد "علي الاكبر" (نجل الامام الحسين عليهما السلام)، وقال معلقا على تنفيذ احكام الاعدام بحق 81 من الابرياء في السعودية : ان صمت الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان قبال ذلك، يفضح المواقف المزدوجة لهذه الدول في سياق توظيف حقوق الانسان لتمرير اجنداتها السياسية على حساب سائر البلدان.

ختاما، طالب رئيس الجمهورية "المنظمات الدولية و وسائل الاعلام الحرة والمؤسسات المعنية"، بان تكسر حاجز الصمت في هذا الخصوص.

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