روسيا: تدمير جميع مصادر إطلاق النار التابعة للنازيين الجدد في ضواحي ماريوبول

العالم ـ أوروبا

كما جاء في بيان وزارة الدفاع منذ قليل النقاط التالية:

اقترح الجانب الروسي إنشاء 10 ممرات إنسانية في 14 مارس، ووافقت السلطات الأوكرانية على ثلاث منها، واقترحت 11 مساراً إضافياً.

سمحت عملية فك الحصار حول ماريوبول بفتح ممرات إنسانية وبدء إجلاء السكان.

منذ بداية العملية الخاصة للقوات المسلحة الروسية، تم إجلاء 248 ألفاً و993 شخصاً، من بينهم 54481 طفلاً.

خلال اليوم الماضي، تم إجلاء 8575 شخصاً من مناطق خطرة في أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، من بينهم 1292 طفلاً.

لا زال 6972 مواطناً من 22 دولة أجنبية محتجزين كرهائن من قبل مسلحي كتائب الدفاع الإقليمية في أوكرانيا.

تتزايد أعداد اللاجئين المتدفقين عبر الحدود الغربية لأوكرانيا إلى بولندا والمجر وسلوفاكيا ورومانيا.