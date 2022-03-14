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ناشطون ينظمون وقفة أمام السعودية بلندن احتجاجا على حملة الإعدامات

ناشطون ينظمون وقفة أمام السعودية بلندن احتجاجا على حملة الإعدامات
الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

نظم ناشطون وقفة مساء امس الأحد أمام السفارة السعودية وسط العاصمة البريطانية لندن احتجاجا على عملية الإعدام الجماعي من المحافظة الشرقية.

العالم- السعودية

وأضاء الناشطون الشموع خلال الوقفة رافعين صور الشهداء ومطلقين الهتافات المنددة بنظام آل سعود الدموي.

وردد المعتصمون الشعارات المنددة بالإرهاب السعودي الذي انتشر في مختلف أرجاء المنطقة.

وأدانوا كذلك الحملة العسكرية التي تشنها السعودية على اليمن والتي توشك أن تدخل عامها الثامن على التوالي.

كما طالبوا السعودية بسحب قواتها من البحرين التي احتلتها في مارس 2011 للمشاركة في قمع الثورة الشعبية التي اندلعت عام 2011.

يذكر أن نظام آل سعود الهمجي نفذ السبت 12 مارس 2022 أكبر عملية إعدام جماعية في تاريخه الحديث. فقد أعلنت السلطات تنفيذ أحكام بإعدام 81 شخصا.

وادعت السلطات إن بعض الذين أعدموا أعضاء في تنظيمي القاعدة وداعش وداعمين لحركة أنصار الله اليمنية. إلا أن القائمة شملت ناشطين من المحافظة الشرقية شارك بعضهم عندما كانوا قاصرين في الحراك الشعبي الذي اندلع في القطيف عام 2011.

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