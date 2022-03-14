لليوم الرابع "قسد" تواصل اعتقال 4 قياديين بعثيين

العالم - سوريا

وفي تصريح لـ«الوطن»، قال حسن: «قبل لحظات أجريت اتصالات والوضع ما زال على حاله، لم يتم الإفراج عن أعضاء قيادة الفرع».

وأوضح حسن، أن مؤتمر الجبهة الوطنية التقدمية، انعقد ويفترض أن يتم الإفراج عنهم، في إشارة إلى أن «قسد» تهدف من وراء عملية الاعتقال إلى منع أعضاء قيادة الفرع من المشاركة في المؤتمر.

وبمناسبة العيد الذهبي لتأسيسها عُقد اليوم المؤتمر العام الحادي عشر للجبهة الوطنية التقدمية تحت عنوان «جبهتنا في عيدها الذهبي دعامة وحدتنا الوطنية»، وذلك في مجمع صحارى السياحي بريف دمشق.

وسبق أن أعلن أمين فرع الحسكة لحزب البعث أمس ، أن «قسد»، اعتقلت أعضاء قيادة الفرع الأربعة عند معبر الطبقة بريف الرقة يوم الجمعة الماضي وهم في طريقهم إلى دمشق للمشاركة في مؤتمر للجبهة الوطنية التقدمية، ووصف ذلك بأنه «أسلوب رخيص وخسيس جداً»، مؤكداً أن جهوداً حثيثة تبذل لإطلاق سراحهم، لكن «قسد» تماطل وتراوغ.

وأوضح، أن من تم اعتقالهم هم: رئيس مكتب التنظيم فواز العلي، ورئيس مكتب الشباب والرياضة عبد الله خليل، ورئيس مكتب الفلاحين حميد الجوهر، ورئيس مكتب العمال أحمد الصلال، إضافة إلى اعتقال سائقين مدنيين واحتجاز السيارتين اللتين كانوا فيهما.