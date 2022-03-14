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مصدر أمني يمني: المخطط الإجرامي كان يستهدف العاصمة صنعاء وبعض المحافظات بعدد من السيارات المفخخة

الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

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