شولتس وأردوغان يجريان محادثات بشأن أوكرانيا

العالم ـ أوروبا

وذكرت السفارة الألمانية في أنقرة أن المستشار بدأ زيارته القصيرة بعد الثالثة والنصف بعد الظهر (12:30 ت.غ.) عبر زيارة ضريح مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة.

وبحسب البرنامج الرسمي، سيستقبل أردوغان في القصر الرئاسي شولتس الذي يلتقيه لأول مرة منذ توليه منصبه خلفا لأنغيلا ميركل التي كانت تربطه بها علاقة مميزة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء يوم الاثنين أنه بحث الوضع في أوكرانيا مع المستشار الألماني أولاف شولتس في أنقرة.

وأضاف، خلال مؤتمر مشترك مع شولتس في أنقرة، أن تركيا ستواصل بذل الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في أوكرانيا.

وصرح الرئيس التركي بأنه في الوقت الذي نتخذ فيه إجراءات تتعلق بأمن أوروبا، اتفقنا مع المستشار الألماني على تسريع الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل.

من جهته، ناشد المستشار الألماني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا.

وصرح بأنه يعتقد أن إغلاق المضائق أمام السفن الحربية بموجب "اتفاقية مونترو" مساهمة هامة، معربا عن شكره لتركيا على ذلك.

وفي سياق أخر، قال شولتس أن التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة يحمل أهمية كبيرة، مؤكدا أنهم سيقومون بتفعيل صيغ الحوار رفيعة المستوى بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

من جهته أشار أردوغان إلى أن التبادل التجاري مع ألمانيا بلغ نحو 38 مليار دولار في 2020 وتجاوز 41 مليار دولار في 2021، مؤكدا عزم بلاده على بلوغ 50 مليار دولار.

وأدان الرئيس التركي وهو حليف تقليدي لكييف، العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكنه امتنع عن الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد موسكو، فيما تحاول أنقرة الحفاظ على التواصل مع العاصمتين من أجل الوساطة.

ويقول غونتر سويفرت، الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن، إن زيارة المستشار الألماني تهدف قبل كل شيء إلى استمالة أنقرة إلى موقف الغرب وضمان بقائها إلى جانبهم.

ويوضح لفرانس برس أن "لا أحد يطلب من تركيا الانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا، لكن على الأقل ألا تقوضها بمحاولة الالتفاف عليها".

وتأتي زيارة شولتس في إطار جهد دبلوماسي حثيث تبذله تركيا التي استضافت الأسبوع الماضي في أنطاليا في جنوب البلاد أول محادثات مباشرة بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا منذ بدء العملية العسكرية الروسية.