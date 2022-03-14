الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢
٠٥:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

اليمن: تطهير عشرات المواقع والقرى غرب حرض من المرتزقة+فيديو

الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

وزع الاعلام الحربي اليمني مشاهد لتطهير الجيش واللجان الشعبية عشرات المواقع والقرى من المنافقين والمرتزقة السودانين غرب حرض بمحافظة حجة اليمنية.

العالم- اليمن

ونفذت قوات الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية واسعة على مواقع المنافقين والمرتزقة السعوديين والسودانيين غرب مدينة حرض تمكنت من خلالها تطهير عشرات المواقع والقرى.

واستمرت العملية يومين كاملين تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من خلالها من السيطرة على مساحة جغرافية تقدر ب 54 كم مربع كان المرتزقة والمنافقين يحتلونها.

وطهرت قوات الجيش واللجان خلال العملية قرية الراكب وبني عويد وبني فراس والعسيلة والعوارض مكبدة العدو خسائر مادية وبشريه غير مسبوقة في ذات الجبهة.

وكذلك تمكنت من قتل وجرح أكثر من 500 منافق ومرتزق سعودي وسوداني من بين القتلى أكثر من 80 مرتزق سوداني و15 مرتزق سعودي بينما هناك عشرات الجرحى والأسرى منهم.

وأظهرت مشاهد الإعلام الحربي حجم التنكيل الغير مسبوق الذي تعرضت القوات المحتلة لهذه المناطق وهشاشة هذه القوات التي اصبحت بين كماشة الجيش واللجان الشعبية خلال يومين فقط.

واغتنمت قوات الجيش واللجان الشعبية خلال العملية عتادا عسكريا كبيرا يحوي مدرعات ودبابات واطقم عسكرية واسلحة ثقيلة ومتوسطة تركها من تبقى من المرتزقة والمنافقين ولاذوا بالفرار.

روابط ذات صلة

إسقاط طائرة تجسسية أمريكية في حجة اليمنية

العدوان يواصل قصف المناطق اليمنية وخرق الهدنة في الحديدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ترامب، بایدن واعدامات بن سلمان !

الامن الايرانية : تفكيك خليتين ارهابييتن جنوب شرقي البلاد

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 14-03-2022

الدفاع الروسية: نعرف أماكن وجود المرتزقة الأجانب وسنواصل تنفيذ الضربات ضدهم

بقرار أمريكي.. الدعوة للعنف على فيسبوك مسموح

هل يعتبر الرد الإيراني دفعةً على الحساب المفتوح مع الكيان الإسرائيلي؟