اليمن: تطهير عشرات المواقع والقرى غرب حرض من المرتزقة+فيديو

العالم- اليمن

ونفذت قوات الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية واسعة على مواقع المنافقين والمرتزقة السعوديين والسودانيين غرب مدينة حرض تمكنت من خلالها تطهير عشرات المواقع والقرى.

واستمرت العملية يومين كاملين تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من خلالها من السيطرة على مساحة جغرافية تقدر ب 54 كم مربع كان المرتزقة والمنافقين يحتلونها.

وطهرت قوات الجيش واللجان خلال العملية قرية الراكب وبني عويد وبني فراس والعسيلة والعوارض مكبدة العدو خسائر مادية وبشريه غير مسبوقة في ذات الجبهة.

وكذلك تمكنت من قتل وجرح أكثر من 500 منافق ومرتزق سعودي وسوداني من بين القتلى أكثر من 80 مرتزق سوداني و15 مرتزق سعودي بينما هناك عشرات الجرحى والأسرى منهم.

وأظهرت مشاهد الإعلام الحربي حجم التنكيل الغير مسبوق الذي تعرضت القوات المحتلة لهذه المناطق وهشاشة هذه القوات التي اصبحت بين كماشة الجيش واللجان الشعبية خلال يومين فقط.

واغتنمت قوات الجيش واللجان الشعبية خلال العملية عتادا عسكريا كبيرا يحوي مدرعات ودبابات واطقم عسكرية واسلحة ثقيلة ومتوسطة تركها من تبقى من المرتزقة والمنافقين ولاذوا بالفرار.