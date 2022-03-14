الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢
٠٥:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وزارة الامن الايرانية تعلن تفكيك خليتين ارهابيتين في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران واعتقال 6 من اعضائهما

الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ترامب، بایدن واعدامات بن سلمان !

الامن الايرانية : تفكيك خليتين ارهابييتن جنوب شرقي البلاد

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 14-03-2022

الدفاع الروسية: نعرف أماكن وجود المرتزقة الأجانب وسنواصل تنفيذ الضربات ضدهم

بقرار أمريكي.. الدعوة للعنف على فيسبوك مسموح

هل يعتبر الرد الإيراني دفعةً على الحساب المفتوح مع الكيان الإسرائيلي؟