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الدفاع الروسية: نعرف أماكن وجود المرتزقة الأجانب وسنواصل تنفيذ الضربات ضدهم

الدفاع الروسية: نعرف أماكن وجود المرتزقة الأجانب وسنواصل تنفيذ الضربات ضدهم
الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في إفادة اليوم الاثنين، إن "الجيش الروسي حدد مكان جميع المرتزقة الأجانب في أوكرانيا، وإن الضربات ضدهم ستستمر".

العالم ـ أوروبا

وأفاد كوناشينكوف: "ضربت القوات المسلحة الروسية بأسلحة عالية الدقة مستودع ذخيرة كبير في محيط مصنع أنطونوف في كييف".

وأردف: "تتخذ القوات المسلحة الروسية تدابير ضد مؤسسات الصناعة الدفاعية التي يستخدمها القوميون الأوكران في أعمالهم العدائية، ردًا على الهجوم على دونيتسك".

وذكر أن "طائرات العمليات التكتيكية العسكرية والطائرات دون طيار استهدفت 86 عنصرًا تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية".

وقال كوناشينكوف في تصريح صحافي: "نحن نعرف جميع مواقع المرتزقة الأجانب في أوكرانيا وسيستمر تنفيذ الضربات الدقيقة ضدهم، على غرار تدمير مراكز التدريب في قرية ستاريتشي وفي ساحة التدريب العسكرية في يافوروفسكي في 13 مارس/آذار".

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية: "أريد أن أحذر مرة أخرى، لن تكون هناك رحمة للمرتزقة، أينما كانوا على أراضي أوكرانيا".

وأردف: "يشجع عدد من الدول الغربية على مستوى الدولة مشاركة مواطنيها كمرتزقة لأوكرانيا في العمليات العسكرية ضد وحدات من القوات الروسية".

وشدد كوناشينكوف على أن "المسؤولية عن مقتل المرتزقة الأجانب في أوكرانيا تقع على عاتق قيادة دولهم".

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