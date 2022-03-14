محلل سياسي يؤكد محاصرة كييف من الجيش الروسي

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وأضاف الحاج علي في مقابلة خاصة على قناة "العالم" الاخبارية، أن كييف باتت محاطة بطوق من القوات الروسية يزداد تعزيزا كل يوم، موضحا ان القوات الروسية عملت على اقامة ممر آمن لخروج المدنيين غربي العاصمة.

وأشار الحاج علي الى ان القوات الاوكرانية وسلطات كييف لم تسمح بفتح أكثر من ممر انساني لخروج المدنيين، بالاضافة الى منعها فتح ممرات انسانية باتجاه الاراضي الروسية شرقا.

وبشأن الاتهامات التي وجهتها موسكو لكييف باستخدام اسلحة عقنودية في قصف دونيستك الموالية لروسية، قال الحاج علي ان القوات الاوكرانية قصفت دونيتسك بمختلف المعدات وباستخدام صواريخ مدمرة مما احدث مجزرة هناك.

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